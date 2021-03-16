YDS için geç başvurular bugün yapılabilecek
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YDS için geç başvurular bugün yapılabilecek

16.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:59
YDS için geç başvurular bugün yapılabilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) geç başvurularının bugün yapılabileceğini duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) geç başvurularının bugün yapılabileceğini duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geç başvuru kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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