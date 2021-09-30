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YDS giriş belgeleri erişime açıldı

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
YDS giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10 Ekim'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10 Ekim'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YDS/2 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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