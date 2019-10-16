YDS başvuruları için son gün

YDS başvuruları için son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 1 Aralık'ta uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için başvurular bugün sona erecek.

16.10.2019 09:46
YDS başvuruları için son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 1 Aralık'ta uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için başvurular bugün sona erecek.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2019-YDS/3 adaylarına hatırlatmada bulunuldu.

Buna göre, 1 Aralık'ta uygulanacak 2019-YDS/3 için internet aracılığıyla yapılan bireysel başvurular saat 23.59'da tamamlanacak.

Kaynak: AA
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