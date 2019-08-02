YDS adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceğini bildirdi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/2 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, adayların, 2019-YDS/2 için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.

Sınav, 8 Eylül pazar günü yapılacak.

Kaynak: AA