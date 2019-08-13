YDS 2 ne zaman? ÖSYM 2019 YDS/2 sınav tarihi nedir?

13.08.2019 11:28

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ÖSYM tarafında yapılıyor. Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan YDS senede iki kez düzenleniyor. Sınava başvurular, 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. İlkbahar ve Sonbhar dönemi olarak yapılan bu sınavların ikincisi olan YDS - 2 için geriye sayım başladı. İşte 2019 YDS/2 sınav tarihi...

YDS - 2 NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-YDS/2 Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacak. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2019 YDS/2 sınav tarihi 8 Eylül Pazar günü olarak açıklandı. Sınav saati ise 10.15 ve3 saat (180 dakika) sürecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sınavın sonuçları ise 1 Ekim 2019'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

YDS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

2019-YDS/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Ocak-6 Şubat 2019

2019-YDS/1 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 24 Mart 2019, 10.15, 3 saat (180 dakika)

2019-YDS/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 16-24 Temmuz 2019

2019-YDS/2 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 8 Eylül 2019, 10.15, 3 saat (180 dakika)

2019-YDS/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 9-16 Ekim 2019

2019-YDS/3 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 1 Aralık 2019, 10.15, 3 saat (180 dakika)

SINAV ÜCRETİ : 120,00 TL

2019-YDS/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 21 Şubat 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

2019-YDS/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 2 Ağustos 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

2019-YDS/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 31 Ekim 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

YDS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL