Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 25,92 arttı

ARALIK, IĞDIR (AA) - Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), 2021 Aralık'ta, aylık bazda yüzde 25,92 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı Aralık ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE geçen yılın aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 25,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 87,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,01 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 84,76, imalatta yüzde 87,69 artış olarak gerçekleşti

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ara malında yüzde 103,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 76,38, dayanıksız tüketim malında yüzde 68,17, enerjide yüzde 176,93, sermaye malında yüzde 72,6 artış görüldü.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,73, imalatta yüzde 25,88 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 27,18, dayanıklı tüketim malında yüzde 26,31, dayanıksız tüketim malında yüzde 24,36, enerjide yüzde 19,1, sermaye malında yüzde 27,12 yükseliş yönünde oldu.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 56,68, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 58,39, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 60,45 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 176,93, ana metaller yüzde 129,12, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 117,84 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 19,1, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 19,46, giyim eşyası yüzde 22,66 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 29,88, metal cevherleri yüzde 29,69, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 28,72 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle: