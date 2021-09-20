Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,92 azaldı - Haberler Ekonomi
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,92 azaldı

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,92 azaldı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,92 düştü.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,92 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE ağustosta, temmuz ayına kıyasla yüzde 0,92 azalırken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,81 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,27 artış kaydetti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 30,19, imalatta yüzde 30,83 yükseliş görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 39,54, dayanıklı tüketim malında yüzde 31,63, dayanıksız tüketim malında yüzde 21,81, enerjide yüzde 103,23, sermaye malında yüzde 17,06 artış dikkati çekti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,55, imalatta yüzde 0,93 azalış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 0,08, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,13, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,44, enerjide yüzde 1,24, sermaye malında yüzde 1,89 azalış olarak kaydedildi.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 13,6, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 13,7, makine ve ekipmanlar yüzde 14,07 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 103,23, ana metaller yüzde 59,02, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 43,89 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 15 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 3,18, makine ve ekipmanlar yüzde 2,39, tütün ürünleri yüzde 2,35 ile endekslerin en çok azaldığı alt sektörler oldu. Buna karşılık ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 2,49, ana metaller yüzde 1,8, metal cevherleri yüzde 0,36 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2017

7,25

-0,93

0,48

0,04

-0,88

-0,14

2,24

0,87

0,12

4,26

5,22

-0,01

2018

0,39

1,70

2,24

4,00

6,40

3,44

2,63

18,16

10,14

-7,45

-8,44

-1,32

2019

1,83

-1,79

3,44

4,93

4,19

-3,24

-2,33

-1,41

0,82

1,17

-0,45

1,81

2020

2,39

0,77

3,48

5,46

1,47

0,95

1,64

7,46

3,08

4,62

2,02

-0,76

2021

-1,37

-2,46

7,45

7,14

4,69

3,93

0,34

-0,92

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2017

24,34

24,24

25,76

26,38

21,60

21,98

23,99

23,98

24,05

25,78

26,01

19,75

2018

12,09

15,07

17,08

21,72

30,65

35,33

35,84

59,12

75,04

55,40

35,21

33,45

2019

35,35

30,71

32,24

33,43

30,66

22,23

16,32

-2,94

-11,15

-2,88

5,59

8,93

2020

9,53

12,38

12,43

13,00

10,06

14,82

19,49

30,23

33,15

37,69

41,12

37,56

2021

32,51

28,27

33,19

35,31

39,6

43,72

41,89

30,81

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Haber: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,92 azaldı - Haberler Ekonomi
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