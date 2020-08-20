YD-ÜFE yıllık yüzde 19,49, aylık yüzde 1,64 arttı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Temmuz ayında yıllık yüzde 19,49, aylık yüzde 1,64 arttı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Temmuz ayında yıllık yüzde 19,49, aylık yüzde 1,64 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı temmuz ayına ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,20 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 19,47 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19,91, imalatta yüzde 19,47 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 18,24, dayanıklı tüketim malında yüzde 27,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 19,77 artış, enerjide yüzde 33,14 azalış, sermaye malında yüzde 24,36 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 1,64 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1,66, imalatta yüzde 1,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,61, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,25, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,39, enerjide yüzde 9,36, sermaye malında yüzde 1,34 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık azalış sadece yüzde 33,14 ile kok ve rafine petrol ürünleri endeksinde gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 33,14 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 43,04, tütün ürünleri yüzde 29,76, makine ve ekipmanlar yüzde 25,43 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 1,55 ile diğer ulaşım araçları endeksinde gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçlarında yüzde 1,55, gıda ürünlerinde yüzde 0,59 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 9,36, diğer mamul eşyalar yüzde 4,43, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 3,78 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA