YD-ÜFE aylık yüzde 5,46 arttı
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YD-ÜFE aylık yüzde 5,46 arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Nisan ayında, yıllık yüzde 13, aylık yüzde 5,46 arttıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı.

YD-ÜFE aylık yüzde 5,46 arttı
20.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:20

Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Nisan ayında, yıllık yüzde 13, aylık yüzde 5,46 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,00 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,62 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 12,92 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde16,50, imalatta yüzde 12,92 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde12,48, dayanıklı tüketim malında yüzde 23,73, dayanıksız tüketim malında yüzde 15,46 artış, enerjide yüzde 65,69 azalış, sermaye malında yüzde 17,17 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 5,44 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 6,35, imalatta yüzde 5,44 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 6,35, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,38, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,62 artış, enerjide yüzde 34,33 azalış, sermaye malında yüzde 6,11 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 65,69 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 65,69 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 34,69, tütün ürünleri yüzde 26,12, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 20,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 34,33 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 34,33 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları yüzde 8,15, ana metaller yüzde 7,71, diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri yüzde 7,27, ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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