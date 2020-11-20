YCL Petrol ve Madencilik halka arza hazırlanıyor
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YCL Petrol ve Madencilik halka arza hazırlanıyor

20.11.2020 16:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:29
YCL Petrol ve Madencilik halka arza hazırlanıyor

YCL Holding Genel Müdürü Burak Öğün, şirket olarak birçok alanda yatırımlarını hızlandırdıklarını ve halka arz için gerekli çalışmaları başlattıklarını bildirdi.

YCL Holding Genel Müdürü Burak Öğün, şirket olarak birçok alanda yatırımlarını hızlandırdıklarını ve halka arz için gerekli çalışmaları başlattıklarını bildirdi.

Öğün, yaptığı yazılı açıklamada, YCL Petrol ve Madencilik olarak antimuan dahil birçok farklı stratejik madene yatırım yapacaklarını belirtti.

Bu kapsamda ilk olarak savunma sanayinde ve yerli otomobilde kullanılacak antimuan madeninden uç ürünler elde edilebilecek bir yatırım sürecine girdiklerine işaret eden Öğün, "Bu bizim için bir başlangıç ve ilerleyen günlerde diğer stratejik metal üretimleri için madencilik yatırımlarımızı hızlandıracağız. Bu yatırımlarımızı taçlandırmak ve gerçekten tüm ülkeye bir katma değer sağlayabilmek için gerekli çalışmalarımızı tamamladıktan sonra şirketimizi halka arz etmeyi planlıyoruz. Bu konu ile ilgili en kısa sürede gerekli başvurularımızı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öğün, şirket olarak milli sanayi için kaynakları ortaya çıkarmada kazancı öne çıkarmadan milli duygularla yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "Madencilik sektörüne yönelik iç tüketimimizi karşılayacak ham maddeleri üretmek istiyoruz. Sonuç olarak Türkiye ne kadar güçlü olursa ticaretlerimizde o kadar başarılı olacaktır. Emtialarda söz sahibi olabilmemiz için dünya pazarında belirli bir miktarda emtia üretebiliyor olmamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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