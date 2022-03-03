YBYK Ulusal Heyet Başkanı Büyükakın, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi Açıklaması

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Ulusal Heyet Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın masum halkın lehine olacak şekilde sonuçlanmasını, barışın kazanmasını istediklerini bildirdi.

Büyükakın, yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi.

Ukrayna'da büyük dram yaşandığını vurgulayan Büyükakın, şunları kaydetti:

"Oradaki çocukların, masum halkın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. İnşallah çok hızlı şekilde orada da barış görüşmeleri sonuçlanır. Oradaki bu durum hızlı şekilde masum halkın lehine olacak şekilde sonuçlanır. 'Barış kazansın' diye temennilerimizi buradan oraya iletelim."