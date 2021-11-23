Yazlıklardan ve camilerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Yazlıklardan ve camilerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yazlıklardan ve camilerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 9 yazlık evden ve 2 camiden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişiden 1'i tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 9 yazlık evden ve 2 camiden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişiden 1'i tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı.

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine yaptığı operasyonda 9 yazlık evden TV, plazma TV, bakır tabak, yiyecek ve 2 camiden de yardım parası ile bir araçtan yüklü miktarda para çalan M.A.G. ile E.Ç isimli şüphelileri yakaladı. Yakalanan şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan M.A.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ANTALYA

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