'dan yazlıkçılara özel ev interneti kampanyası
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'dan yazlıkçılara özel ev interneti kampanyası

'dan yazlıkçılara özel ev interneti kampanyası
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Vodafone, her yıl yazlık evler için sunduğu ev interneti kampanyasını yenileyerek bu yıl da hizmete sundu.

Vodafone, her yıl yazlık evler için sunduğu ev interneti kampanyasını yenileyerek bu yıl da hizmete sundu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un "Yaza Özel Evimin İnterneti" kampanyasından yararlanan müşteriler, internetlerini en az 2 ay kullanmak koşuluyla yılda 300 güne kadar ücretsiz hat dondurma hakkına sahip olacak.

Müşterinin talep ettiği hat dondurma süresi sonunda interneti otomatik olarak aktif hale gelecek. Böylece müşteriler, gelecek yaz aynı fiyattan internet kullanmaya devam edebilecek. Bu kişiler, aynı zamanda kışlık internet hizmetini de Vodafone'dan alıyorsa kışlık evindeki internet hizmetini dondurmak için de hat dondurma ücreti ödemeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Berna Kulaksız, müşteri odaklı yaklaşımla en iyi deneyimi sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kulaksız, müşteri ihtiyaçlarına uygun teklifler geliştirmeye ve deneyimde farklılaşmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yazın gelmesiyle birlikte her yıl sunduğumuz 'Yaza Özel Evimin İnterneti' kampanyasını da yeniledik. Müşterilerimiz, ister yazlıklarında, isterse yayla ya da köy evlerinde olsun, internetlerini en az 2 ay kullanmak koşuluyla yılda 300 güne kadar ücretsiz hat dondurma hakkına sahip olacak. Talep ettikleri hat dondurma süresi bittiğinde de aynı fiyattan ev internetini kullanmaya devam edecek. Kışlık internetini de bizden alıyorsa bu hizmetini dondurmak için de herhangi bir ücret ödemeyecek. Vodafone olarak, ayrıcalıklı ürün ve hizmetlerimizle müşteri deneyiminde farklılaşmaya devam edeceğiz."

Limitsiz ev interneti hizmeti

Vodafone'un bireysel müşteriler için geliştirdiği "Yaza Özel Evimin İnterneti" kampanyası kapsamında, "Evde 12", 'Evde 16" ve "Evde 24" olmak üzere 3 farklı tarife sunuluyor.

Aylık 109 TL'den başlayan fiyatlarla ve 24 aylık taahhütle sunulan tarifelerde 24 Mbps'ye varan hızlarda limitsiz ev interneti hizmeti sağlanıyor. Modemin 24 ay boyunca aylık 10 TL'den ücretlendirildiği kampanyada kurulum hizmeti ise ücretsiz veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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