Yazlık Tesettür Elbiseler Nasıl Olmalı?

Tesettürü tercih etmiş kadınlar elbise konusunda ne kadar hassas ve ayrıntıcı olsa da söz konusu yaz elbiselerine gelince çok çok daha hassas davranabilirler. Çünkü yaz için üretilen elbiseler rahat ve ferah olmaları için genelde oldukça ince bir kumaştan yapılır. Hal böyle olunca seçilecek kumaşın türü bazen modelden de öne geçebiliyor.

Kumaşlar her zaman her mevsime uymayabilir. Durum böyle olunca alınacak olan elbisede yer yer modelden çok kumaş önemli oluyor? Öncelikle zaten yaz ayında oldukça sıcak havada kapalı olduğu için nefes alan kumaşlar olmalı ve bir diğer önemli ayrıntı ise iç göstermemeli.

HANGİ KUMAŞLAR EN DOĞRU?

Yaz ayı kumaş seçiminde oldukça dikkatli olunması gereken bir ay, belirle kumaşların asla tercih edilmemesi ve belirli olanların şişe her durumda değerlendirilmesi önemlidir. Özellikle tesettür giyimli kadınlar, sıcak yaz aylarında belli kumaşlara yakınlık gösterip bellilerinden ayrılmayı tercih etmeli. Kullanılması gereken kumaşların başında, şile bezi, keten, ipek ve pamuklular gelir. Özellikle ipek ve pamuklu elbiseler sizi oldukça ferah tutacak ve sıcaklamanızı engelleyecektir.

DESENLERDEN KAÇINMALI MIYIZ?

Tesettür giyimi tercih etmiş kadınlar genelde desenli giyimden kaçarak çok daha sade ve sakin tasarımlara yönelme eğiliminde olur. Ama bu biraz yanlıştır. Eğer kendi çizginizdeki dozunu ve şeklini ayarlayabilirsiniz desenli kıyafetler dolabınızda çiçek gibi açacaktır. Desenden korkmayın!

PEKİ YAZLIK ELBİSEDE KOMBİN NASIL OLMALI?

Yazlık elbiselerde kombinleme kışlık kombinler göre çok daha kolaydır. Çünkü aslında elbisenizi giyer eşarbınızı bağlar sadece bir çanta alırsınız. Bu noktada aslında en önemli detaylardan biri eşarp oluyor. Pamuklu ve tesettür dünyasında oldukça dikkat çeken bu eşarplar yazlık efil efil elbiseleriniz ile de harika olacaktır.