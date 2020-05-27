Yazlık maske ve çocuk maskesi için Ar-Ge çalışmaları yapılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yazlık maske ve çocuk maskesi için Ar-Ge çalışmaları yapılıyor

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi, Trakya Koordinatörü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronavirüs nedeniyle maske üretiminin tekstil sektörünün önemli bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Yazlık maske ve çocuk maskesi için Ar-Ge çalışmaları yapılıyor
27.05.2020 08:16 | Son Güncelleme: 27.05.2020 08:20

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi, Trakya Koordinatörü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronavirüs nedeniyle maske üretiminin tekstil sektörünün önemli bölümünü oluşturduğunu söyledi. Noyan, "Yaz mevsimine yönelik biraz daha ince ama virüsten koruyan maske üretimi konusunda Ar-Ge departmanlarında çalışma var. Çocuklar da maskeli yaşama zor alıştılar. Önümüzdeki günlerde onları keyiflendirecek, daha mutlu kullanabilecekleri maskelerin üretimi için Ar-Ge departmanlarının çalışmaları devam ediyor" dedi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki 23 Organize Sanayi Bölgesi'nin tedbirli olarak yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı. Maske üretiminin tekstil sektörünün önemli bir bölümünü oluşturduğunu kaydeden Noyan, "Trakya bölgesinde özellikle Çorlu, Çerkezköy ve Ergene üçgeni sanayinin en yoğun olduğu alan. Koronavirüs salgını ilk başladığı günlerde sosyal sorumluluk gereği başlanan bu süreçte daha sonra sanayicilerimiz kendi ihtiyaçları için maske üretimine başladı. Fakat geldiğimiz süreç içerisinde özellikle yurt dışından talebin artması iç pazarda talep olmasıyla beraber maske üretimi tekstilin önemli bir kısmını bu süreç içerisinde aldı. Burada en önemli konulardan biri antibakteriyel ve antivirüs kumaş arasındaki farkı değerlendirmek. Antibakteriyel kumaşlar daha önceden ülkemizde üretiliyordu. Fakat antivirüs kumaş şu anda çok yeni, yurt dışında testleri yapılıyor. Burada da bir eksikliğimiz var. Laboratuvarlarımızda şu anda antivirüs kumaşın değerlendirmesini yapamıyoruz, yurt dışından bekliyoruz. Kısa zamanda ülkemizde de bu testlerin yapılması en büyük temennimiz" dedi.

'SAĞLIK VE TURİZM SEKTÖRÜNDE TALEP GÖRECEK'Erdim Noyan, antivirüs özellikli kumaşa büyük talep olacağını dile getirerek, "Özellikle bu antivirüs kumaşların turizm sektöründe, sağlık sektöründe önümüzdeki günlerde çok yoğun bir şekilde talep göreceğini düşünüyoruz. Öncelikle sağlık sektöründe gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Ama moda kumaşlarda da önümüzdeki günlerde buna yoğunlaşacaktır. Çünkü moda da bir dönem kendisini devam ettirecek farklı şeyler arıyor. Maske de şu anda bir aksesuar gibi hepimizin üzerinde var. Önümüzdeki günlerde farklı ve güzel şeylerin yapılacağını düşünüyoruz" diye konuştu.'YAZ MASKESİ VE ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞMA VAR'Havaların ısınmasıyla birlikte yazlık maske için Ar-Ge çalışmaları yapıldığını kaydeden Noyan, "Yaz mevsimine yönelik biraz daha ince ama virüsten koruyan bir maske üretimi konusunda Ar-Ge departmanlarında bir çalışma var. Bunun yanında yine moda kıyafetlerin de önümüzdeki günlerde özellikle maskelerin bir parçası olacağı, bir aksesuar olarak da değerlendirileceğini düşünüyoruz. Çocuklar da maskeli yaşama zor alıştılar. Önümüzdeki günlerde onları keyiflendirecek, daha mutlu bir şekilde kullanabilecekleri maskelerin üretimi için de Ar-Ge departmanlarının çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor Haber
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı Haber
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı Haber
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti Haber
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak 'Umre' ziyareti istedi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
Buse Terim, 'Öncesi ve sonrası' notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Gülçin Ergül Hatice Çarpar Bergüzar Korel Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Ergin Ataman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Yazlık maske ve çocuk maskesi için Ar-Ge çalışmaları yapılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 08:20:05. #1.14#
title