Yazlık lastiğe geçiş devam ediyor

Tam kapanma döneminde hizmet vermeye devam eden oto lastikçilerde, yazlık lastiğe geçiş için değişimler devam ediyor.

Tam kapanma döneminde hizmet vermeye devam eden oto lastikçilerde, yazlık lastiğe geçiş için değişimler devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemizde alınan tam kapanma kararıyla birlikte birçok sektör çalışmaya ara verirken, oto lastikçiler hizmet vermeye devam ediyor. Yağışlı ve serin havaların ülkemizi terk etmemesiyle birlikte 1 Nisan'da biten kış lastiği uygulamasından sonra yazlık lastiğe geçiş için acele etmeyen vatandaşlar, hala lastik değiştirmeye devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı