"Yazlık Gülben"

Bir yandan yeni albümün repertuar çalışmalarını sürdüren Gülben Ergen, stüdyo öncesi çocuklarıyla bol bol enerji depoluyor.

Sevenlerine sürprizler hazırladığını söyleyen Gülben Ergen'in yeni albümünde Sezen Aksu, Deniz Seki, Onur Mete, Fettah Can, Derya Uluğ, Ayla Çelik ve Ersay Üner'in de şarkıları bulunuyor.

Albüm mü single mı?

Bugüne kadar 10 albüm 4 single çıkaran Gülben Ergen, hayranlarının yaptığı"albüm mü single mı" sorulu ankete sosyal medyasından "albüm" cevabını verdi.

Kaynak: Bültenler