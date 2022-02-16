Yazlık evlerden 41 kombi çalan 14 kişi yakalandı - Haberler
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Yazlık evlerden 41 kombi çalan 14 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı, İsa Çiçek - Güncel
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Yazlık evlerden 41 kombi çalan 14 kişi yakalandı

SAKARYA'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde yazlık evlerden 41 adet kombi ile 2 adet televizyon çalan 14 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde yazlık evlerden 41 adet kombi ile 2 adet televizyon çalan 14 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Kocaali ve Karasu ilçeleri başta olmak üzere kentte bulunan yazlık evlerin kapı ile pencerelerini açarak, kombi ve televizyonları çalanlara yönelik operasyon düzenledi. Dün, Karasu, Kocaali ve il merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 14 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 41 adet kombi ve 2 televizyon ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Yazlık evlerden 41 kombi çalan 14 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Sakarya, Güncel, Haberler

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