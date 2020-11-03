Yazlık evden antika tabancalar çalındı

Samsun'da hırsızlar girdikleri yazlık evden 3 adet antika tabanca ve ev eşyalarını çaldı.

Samsun'da hırsızlar girdikleri yazlık evden 3 adet antika tabanca ve ev eşyalarını çaldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Ç.(64) adlı kadınının yazlık evine giren kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar ölen eşinden kalan 3 adet antika tabancalar ile ev eşyalarını çaldı. Hırsızlık olayını fark eden Hikmet Ç, polise şikayette bulundu. Çalıntı malların maddi değerinin yaklaşık 20 bin lira olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı