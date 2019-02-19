Yazlık Evde Şüpheli Ölüm

Yazlık Evde Şüpheli Ölüm

Samsun'da bir kişi arkadaşının yazlık evinde ölü olarak bulundu.

Yazlık Evde Şüpheli Ölüm

Samsun'da bir kişi arkadaşının yazlık evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık bölgesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Tek (38), arkadaşının yazlık evinde ölü olarak bulundu. Hüseyin Tek'in ölümü şüpheli bulundu. Savcı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hüseyin Tek'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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