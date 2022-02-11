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Yazlık ayakkabılarla camiye geldi, kışlık botla çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yazlık ayakkabılarla camiye geldi, kışlık botla çıktı

Bilecik'te bir camiye yazlık ayakkabısıyla gelen bir şahıs imamın kışlık botlarını giyerek camiden ayrıldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bir camiye yazlık ayakkabısıyla gelen bir şahıs imamın kışlık botlarını giyerek camiden ayrıldı. Kendi ayakkabılarını da camide bırakan şüphelinin hırsızlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, son dönem Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan Şerif Paşa Camii'ne akşam namazı vaktinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, camiye gelen bir şahıs önce ayakkabıları çıkarıyor. Ardından kapüşonunu başına geçiren şahıs cami girişinde ayakkabıların bulunduğu alanda gezinmeye başlıyor. Bu esnada camiye gelen cemaate de selam veren hırsız, gözünü kestirdiği bir kışlık botu alarak kendi ayakkabısı gibi giyiyor. Bu esnada kendi ayakkabısını da ayaklarıyla kenara iten hırsız, hiç bir şey olmamış gibi camiden uzaklaşıyor.

İmam şok oldu

Akşam Namazı sonrası camiden çıkmak isteyen imam, ayakkabılarını koyduğu yere olmadığını görür. Bunun üzerine güvenlik kameralarına inceleyen imam, gördükleri karşısında şok olur. İmam hemen durumu polise haber verirken, olay yerine gelen ekipleri güvenlik kameralarını izledikten sonra konuyla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Yazlık ayakkabılarla camiye geldi, kışlık botla çıktı

Yazlık ayakkabılarla camiye geldi, kışlık botla çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Akşam namazı, Osmanlı, Bilecik, Yerel, Haberler

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