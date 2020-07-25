Yazlığına gelen emekli öğretmen serinlemek için girdiği denizde boğuldu Tatil için Kuşadası'ndaki yazlığına gelen emekli öğretmen serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Tatil için Kuşadası'ndaki yazlığına gelen emekli öğretmen serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki emekli öğretmenin yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; Kadıkalesi Mahallesi Nazilli sitesine yazlığına gelen 60 yaşındaki Hasan Murat Köker, öğlen saatlerinde sitenin sahilinden denize girdi. Bir müddet yüzdükten sonra boğulmaya başlayan emekli öğretmenin yardımına sahilde olan vatandaşlar yetişti. Sudan çıkartılan Köker'e ilk müdaheleyi denize girmek için gelen bir kardiyoloji doktoru yaptı. Sahile gelen sağlık ekipleri emekli öğretmeni hayata döndürmek için yaklaşık 20 dakika boyunca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Murat Köker burada yapılan ilk müdaheleyle hayata tutundu. Emekli öğretmen yoğun bakım servisine alındı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA