Yazlığın çatısında mahsur kalan 20 kiloluk kediyi itfaiye kurtardı
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde site içindeki yazlık evin çatısında mahsur kalan 20 kilo ağırlığındaki 'Paşa' isimli kedi, itfaye tarafından kurtarıldı.
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde site içindeki yazlık evin çatısında mahsur kalan 20 kilo ağırlığındaki 'Paşa' isimli kedi, itfaye tarafından kurtarıldı.
Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy'deki yazlık sitede bulunan bir evin çatısında, Şemsa Arbaz'ın 20 kiloluk 'Paşa' isimli kedisi mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan site sakinleri, itfiaye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen ekipler, kediyi kurtardı. Kedi sahibi Arbaz'a teslim edildi.