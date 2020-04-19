"Yazıyor yazıyor, gazeteler evde kalmanın önemini yazıyor" diyerek gazete sattılar Şişli'de gazete bayi çalışanları sokak sokak dolaşarak gazete sattı.

Şişli'de gazete bayi çalışanları sokak sokak dolaşarak gazete sattı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak için uyguladığı sokağa çıkma yasağı ikinci gününde devam ediyor. Şişli'de gazete bayi çalışanları yasağın ikinci gününde sokak sokak dolaşarak gazete sattı. Nişantaşı ve Kurtuluş'ta araçlarla sokakları dolaşan gazete bayi çalışanları gazeteleri vatandaşların evlerine ulaştırdı. Kurtuluş Caddesi'nde araçla dolaşarak, gazete satan bayi çalışanı ise vatandaşlara 'Yazıyor yazıyor, gazeteler evde kalmanın önemini yazıyor' diyerek seslendi.

"BİR BUÇUK AYDIR EVDEYİZ"

Evinin penceresinden gazete alan bir vatandaş, "Okuyoruz. Televizyon izliyoruz. Zaman böyle geçiyor. Gazeteleri de alıyoruz" şeklinde konuştu. 78 yaşındaki Lütfi Okan ise gazete almak için evinden koşarak sokağa geldi. Okan, "Geldik ne yapalım. Bir an evvel geri dönelim istiyoruz. Bir buçuk aydır evdeyiz. Artık hiçbir şeyden keyif almamaya başladık" ifadelerini kullandı. "GAZETELER HIZLI BİR ŞEKİLDE TÜKENİYOR"

Gazete bayi çalışanı Yusuf Davulcu, "Sokak sokak dolaşarak hizmet yapıyoruz. İnsanlara gazete dağıtıyoruz. Saat 09.00 gibi başladık. Gazeteler hızlı bir şekilde tükeniyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA