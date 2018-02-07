Yazıya Cevap Vermeyen Muhtara Sgk'dan Para Cezası

SİVAS'ta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir kişi hakkında bilgi istenen yazıya karşılık vermediği iddia edilen mahalle muhtarı Mehmet Kimsesiz'e (56) 8 bin 235 lira para cezası kesti. Maaşına haciz konulan muhtar, duruma tepki gösterdi, SGK yetkilileri ise kendisine birkaç kez yazı gönderildiğini söyledi.

Sivas'ta 3 dönemdir Fatih Mahallesi muhtarlığı yapan evli, 5 çocuk babası Mehmet Kimsesiz'e 21 Eylül 2016 tarihinde SGK'dan yazı geldi. Evrakta bir kişinin mahallede oturup oturmadığı, varsa TC kimlik numarası istendi. Fakat muhtar, iddiaya göre yoğun işleri, kendisi ve eşinin rahatsızlığı nedeniyle evrakı detaylı olarak inceleme fırsatı bulamadı. Hastanede kasığından ameliyat geçiren muhtar Kimsesiz, görevine döndükten sonra SGK'dan gelen başka bir yazı ile karşılaştı. 9 Ocak 2017 tarihli yazıda, daha önce gönderilen evraka cevap vermediği gerekçesiyle kendisine 8 bin 235 lira para cezası verildiği bilgisi yer aldı.

'3 GÜN YAZISINI GÖRMEDİM'

SGK'dan gelen yazıyı yüzeysel incelediğini ifade eden Muhtar Kimsesiz, "SGK'dan evrak geldiğinde ben yüzeysel olarak baktım. Evrakta yazıyı ne düzgün okuyabildim, ne de yazan 3 günü görebildim. Burada diyor ki: 'mahalle sınırlarında ikametgah ettiği belirlenen B.Y.'nin muhtarlık kayıtlarında kimlik bilgileri, varsa TC kimlik numarasını yapılan soruşturmaya esas oluşturmak üzere 3 gün içerisinde denetmenliğimize gönderin' diye altına da kanun maddelerini yazmışlar. Tabi ben hukukçu değilim. Ne olduğunu görmedim de bilmiyorum da. Aynı dönemde mahallede polis FETÖ operasyonları yapıyor ve beni de beraberinde götürüyordu. İş yoğunluğumuzu, memleket meselesi olduğu için bu işe ayırıyorduk. Sonrasında hastalığım oldu, hastaneye git-gel derken evrakı unuttum, muhtarlıkta kaldı" dedi.

'BENİM SUÇUM, GÜNAHIM NE?'

Hastanede yatarken evrakı gönderen SGK çalışanının kendisini aradığını, belirten Muhtar Kimsesiz şöyle konuştu:

"Ben hastanedeyken evrakı veren şahıs beni aradı. 'Muhtarım ben bir evrak gönderdim, bu evrakı ne yaptın' dedi. Ben de o evrakı gördüm yüzeysel olarak baktım ama içeriğini bilmediğimi, TC numarasının ise muhtarlarda olmayacağını ilettim. Buna yetkimin olmadığını ve gelip ona cevap verecek halimin de bulunmadığını kendisine söyledim. Zor durumda olduğumu, azalarımın da işte olduğunu söyledim. Bu evrakın nasıl yapılacağını da söyledim. Nüfus Müdürlüğüne başvurmalarını, kişilerin kimlik bilgilerinin benim yetkim dahilinde olmadığını, buna Nüfus Müdürlüğünün yetkili olduğunu söyledim. Kendisi de bana dedi ki 'Muhtarım tamam o zaman sonra hallederiz' dedi. Aradan 3-4 gün geçti, ben hastaneden çıktım, elime bir belge daha geldi. Belgede 'SGK'ndan 8 bin 235 lira ceza aldınız' ifadesi yer alıyordu. Ben şok oldum tabi. Bir insana, evraka cevap vermedi diye ve yetkim olmayan bir evraka cevap vermedim diye böyle ceza verilir mi. Ben bir mahalle muhtarıyım. Benim gelirim ne ki."

Maaşına haciz konduğunu, olayı mahkemeye taşıdığını, ancak sözlü savunma değil, belge üzerinden inceleme yapıldığını ifade eden Muhtar Kimsesiz, "Benim verdiğim belgelere rağmen dava olumsuz sonuçlandı. Şimdi Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne havale edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız bir mahalle muhtarına böyle bir şeyin yapıldığını duysa gereğini yapar kanaatimdeyim" diye konuştu.

'3-4 KEZ AYNI YAZIYI GÖNDERDİK'

Konu hakkında açıklama yapan Sivas Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ise muhtara 3-4 kez aynı yazıyı gönderdiklerini, dönüş yapmayınca da ceza kesildiğini belirtti.

- Sivas