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Yazışmalı bankacılık asistanı INGo, pandemi döneminde 10 milyon mesaj yanıtladı

ING Türkiye, yazışmalı bankacılık asistanı INGo ile müşterilerin finansal işlemlerini sadece yazışarak zahmetsizce yapabilmesini sağlıyor.

Yazışmalı bankacılık asistanı INGo, pandemi döneminde 10 milyon mesaj yanıtladı
24.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:16

ING Türkiye, yazışmalı bankacılık asistanı INGo ile müşterilerin finansal işlemlerini sadece yazışarak zahmetsizce yapabilmesini sağlıyor. Pandemi dönemi ile birlikte yoğunlaşan mobil ve internet bankacılığı kullanımının da etkisiyle INGo, 15 Mart-15 Ağustos tarihleri arasında 10 milyonu aşkın mesaj aldı.

Müşterilerine her zaman, her yerden kolay ve zahmetsiz finansal çözümler sunma hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, dijital bankacılık stratejisi doğrultusunda robot teknolojileri ve yapay zeka kullanımını güçlendiriyor. Bu kapsamda devreye aldığı yazışmalı bankacılık asistanı INGo ile müşterilerin finansal işlemlerini sadece yazışarak yapabilmelerini sağlayan ING Türkiye, 15 Mart-15 Ağustos tarihleri arasında INGo aracılığıyla 10 milyonu aşkın mesaj aldı. Konu hakkında ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz açıklamalarda bulundu.

"Dijital bankacılık stratejimizi güçlendirerek sürdüreceğiz"

Dijital bankacılığı hizmet aracı olmanın ötesinde konumlandırdıklarını söyleyen Alper Gökgöz, "Dijital bankacılığı müşterilerimiz ile ilişkilerimizin derinleşmesi ve müşteri bağlılığının artmasında en önemli güçlerden biri olarak görüyor; veri bilimi, robot teknolojileri ve yapay zekayı odağımıza alıyoruz. Yapay zeka ve NLP destekli yazışmalı bankacılık asistanımız INGo, bu doğrultuda geliştirdiğimiz teknolojilerden biri. Önümüzdeki süreçte; yapay zeka destekli ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

7/24 bankacılık işlemleri ve finansal hizmetler sunan INGo'ya iki yılda 27 milyon mesaj

Verilen bilgiye göre, bankanın müşterisi olsun olmasın, herkesin yararlanabildiği INGo'ya, devreye alındığı Temmuz 2018'den itibaren toplam 27 milyon mesaj geldi. Bankacılık işlemlerini 7/24 yazışarak anında çözümlemeye olanak tanıyan INGo üzerinden yapılabilen işlemler arasında kredi başvurusu ve ödemeleri, mevduat getirisi hesaplama, virman, hesap ayrıntılarının takibi, kartı geçici olarak kapatma, pasif hesapları aktifleştirme, kartı internet alışverişine veya yurt dışı kullanımına açma, şifre işlemleri, internet şubesi kullanımı için cep telefonuna şifre alma, 14 farklı para biriminin TL karşılığındaki değerinin hesaplanması, en yakın ATM ve şube hakkında bilgi yer alıyor. Üstelik kullanıcılar yapmak istedikleri işlemi başka bir sayfaya gitmek zorunda kalmadan uygulamanın konuşma penceresi içerisinden kolay ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

INGo üzerinden ING danışmanına direkt bağlantı

Bankanın Mobil ve internet bankacılığı üzerinden kullanılabilen INGo, canlı desteğe direkt geçiş yapmayı da sağlıyor. Kullanıcılar farklı bir işlem yapmak, işlemlerine bir danışmanla devam etmek veya danışmandan fikir almak istediklerinde, 08.00-00.00 saatleri arasında uygulama üzerinden hızla ING danışmanına bağlanabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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