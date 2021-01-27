Yazır Sanayi Bölgesindeki yatırımcıdan teşekkür ziyareti

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Yazır Sanayi Bölgesinde fabrika kuran yatırımcılar Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yazır Sanayi Bölgesinde fabrika kurarak, üretime başlayan yatırımcılardan Onur Fiber A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Onur Uras beraberindeki yönetim ile Belediye Başkanı Demirbaş'ı ziyaret ederek, yatırım sürecinde kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Uras yaptığı konuşmada, belediyenin sağladığı kolaylıklar ve destekler sayesinde ilçeye yaklaşık 35 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Üretim teknolojilerini de yenilediklerini anlatan Uras, şunları kaydetti:

"Üretim teknolojimizi de yenilediğimiz fabrikamızda şu anda 170 kişi istihdam ediyoruz ama pandemiden sona inşallah yaklaşık 400 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz. Yatırımcının önüne açmanız nedeniyle size ve ekibinize teşekkür ediyoruz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Demirbaş da Çubuk'un ekonomik anlamda gelişip, kalkınması için büyük fedakarlıklarla yatırımcıya destek verdiklerini belirtti.

Hedeflerinin tarım ve hayvancılığın yanında ilçelerini eğitim ve sanayide de ön plana çıkarmak olduğunu dile getiren Demirbaş, yatırımların en kısa sürede faaliyete geçmesi için belediyede çalışan herkesin üzerine düşen sorumluluğu özveri ile yerine getirdiğini aktardı.

"Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman yatırım için Çubuk'u tercih eden, üretimin ve istihdamın artması için gayret gösteren müteşebbislerin yanında olacağız. Tüm imkanlarımızla her türlü desteği vereceğiz." diyen Uras, ilçe adına pandemiye rağmen hız kesmeden yatırım yapanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner