Yazır Sanayi Bölgesi tapuları dağıtıldı
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Yazır Sanayi Bölgesi tapuları dağıtıldı

22.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:50
Yazır Sanayi Bölgesi tapuları dağıtıldı

Çubuk ilçesinde küçük işletmelerin bir araya gelerek kurduğu Çubuk Kuzey Yıldızı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yazır Sanayi Bölgesi arsalarının tapuları törenle dağıtıldı.

Çubuk ilçesinde küçük işletmelerin bir araya gelerek kurduğu Çubuk Kuzey Yıldızı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yazır Sanayi Bölgesi arsalarının tapuları törenle dağıtıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediye binasındaki törende, ilçede yeni sanayi sitesi oluşmasında önemli bir adımın daha başarıyla atıldığını söyledi.

Yaklaşık 2 yıl önce belediye tarafından oluşturulan ve satışa çıkarılan Yazır Sanayi Bölgesinden 86 bin metrekarelik alanı Kuzey Yıldızı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin aldığını hatırlatan Demirbaş, bugün tapuları teslim etmenin sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Kooperatifin yapacağı yeni iş yerleriyle bölgenin daha da hareketleneceğine inandığını vurgulayan Demirbaş, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizde verdiğimiz vaatlerin yerine geliyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde fabrikalar yükselirken ilçe esnafımız için de yeni sanayi bölgesi oluşturuluyor. Yaklaşık 2 yıl önce satılan arsaların son taksitleri ödendi. Bu bölge gerçekten çok değerli olacak. Tüm ilçemize ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kuzey Yıldızı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Uzun da "İlçemizin hayalini gerçekleştirmiş olduk, tapumuzu aldık. Hedefimiz, yerlerimizi bir an önce kurmak, yöre insanının istihdam edilmesi, ilçemizin gelirine katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Demirbaş tarafından tapular verildi.

Törene, Kuzey Yıldızı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkan Yardımcısı Selahattin Kalaycı, Çubuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Cengiz Ayan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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