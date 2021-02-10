Yazır'daki alanın yatırımcılara açılması talebi
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Yazır'daki alanın yatırımcılara açılması talebi

10.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:10
Yazır'daki alanın yatırımcılara açılması talebi

Çubuk Düşünce Derneği Başkanı Şuayip Yaman, Yazır Mahallesi'ndeki yaklaşık 400 dönümlük alanın yatırımcılara açılması çağrısında bulundu.

Çubuk Düşünce Derneği Başkanı Şuayip Yaman, Yazır Mahallesi'ndeki yaklaşık 400 dönümlük alanın yatırımcılara açılması çağrısında bulundu.

Yaman, yaptığı açıklamada, Çubuk Belediyesinin girişimleriyle Yazır Mahallesi'nde sanayi bölgesi oluşturulduğunu söyledi.

Çubuk Belediyesi'nin sahibi olduğu 200 dönümlük alanın yatırımcıya açıldığını belirten Yaman, o bölgede 6 fabrika kurulduğunu, bunlardan bir kısmının faaliyete geçtiğini, bir kısmının da yakında üretime başlayacağını ifade etti.

Bölgede birçok yatırımcının fabrika kurmak istediğini anlatan Yaman, bu kadar talep varken Ankara Büyükşehir Belediyesinin elinde bulundurduğu 400 dönümlük sanayi parsellerinin biran önce yatırımcıya, yatırım yapılması şartıyla satılması gerektiğini kaydetti.

Yaman, şöyle konuştu:

"İlçemiz tarım ve hayvancılık bölgesi olduğu için yıllardır istihdam için sanayiye özlemi vardı. Çubuk Belediyesi uzun bir çabanın ardından Yazır Mahallesi'nde sanayi bölgesi oluşturdu. Bu dönem Türkiye MAN A.Ş.'nin ilçede yatırım yapma kararı almasıyla o firmaya yedek parça üretimi yapan birçok firma ilçede yatırım yapmaya başladı. Çubuk Belediyesi elindeki sanayi parsellerini bu yatırımcılara satarak bu alanda yatırım yapmalarını sağladı. Aynı şekilde yatırım yapmak için yatırımcı yer arıyor. Çubuk Belediyesi'nin kapısını çalıyor. Bu bölgede ABB'nin 400 dönümlük sanayi parseli var. Belediye Başkanı Yavaş'ın seçimden önce verdiği sözü yerine getirerek Yazır'daki 400 dönüme yakın alanı bir an önce alt yapısını yaparak yatırımcılara açmasını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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