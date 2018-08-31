Yazın Son Günlerinde Adalar'a İlgi Arttı

Yalova'dan yapılan Adalar seferleri yaz aylarının son günlerinde büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar denizin ve yazın keyfini çıkartıyor.

Yalova-Adalar seferleri 24 Haziran 2018 tarihinden itibaren yeniden start aldı. Özellikle hafta sonu seferleri neredeyse tamamen dolarken, yaz aylarının son günlerinin yaşandığı şu günlerde vatandaşlar Adalar seferlerine büyük ilgi gösteriyor. Haftanın her günü Kartal iskelesinden 11.45'te kalkan gemi, yolcuları Heybeliada ve Büyükada'ya bırakıyor. Adalardan dönüşler ise Heybeliada'dan saat 18.10'da, Büyükada'dan ise saat 18.25'de gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar ise Yalova'dan uzaklaşmak isteyenler için en kısa yolun Adalar olduğunu belirtiyorlar. Bu anlamda Adalar seferlerinin de il dışında bir gün geçirmek isteyenlerin imdadına yetiştiğini söyleyen vatandaşlar, "Sabahtan başlayan ve güzel bir deniz yolculuğu sonrasında Adalar'da devam eden seyahat, günübirlik farklılık arayanlar için bulunmaz nimet. Adalar'a gitmeyen vatandaşlarımızı, ilk fırsatta Adalar'ı görmeye davet ediyoruz" dediler. - YALOVA