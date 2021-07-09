Yazın konser şampiyonu belli oldu...
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Yazın konser şampiyonu belli oldu...

Yazın konser şampiyonu belli oldu...
Bültenler - Haberler | Güncel

Çıkardığı şarkılarla tüm müzik listelerde şarkıları bulunan ve dijital platformlarda en çok indirilenler listesinde yerini alan Berkay sözü ve müziği Murat Güneş'e, düzenlemesi Serhat Şensesli ait yeni şarkısı "Karnaval" ile çıkararak müzikseverlere yaz sürprizi yaptı.

50 bin Km yol yapacak...

Yeni şarkısının yanı sıra 2021 yazının konser şampiyonluğunu şimdiden garantiledi.

Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Antalya, İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, binlerce seveniyle buluşacak olan Berkay, yeni şarkısı "Karnaval" ın çıkışıyla 2021 yaz sezonunda toplam 50 bin km'den fazla yol gidecek, 300 bine yakın kişiyle konserlerinde buluşacak.

Pozları çok konuşuldu...

İnsanın istediği her şeyi azim ve sıkı çalışma ile yapabileceğinin mesajını veren ailesi ve müziğin yanı sıra hayatının bir parçasını spora adayan Berkay, yeni şarkısı için verdiği pozlar ve fit görünümü ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olan Berkay'ın vücudundaki dövmelerin hepsinin bir anlamı olduğunu "Benim dövmelerimin çoğunda sabretmek, şükretmek, inanmak, Allah var." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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