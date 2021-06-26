Yazın keyfini yükseklerde çıkarın

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1) PERU VE AKDENİZ MUTFAĞI16 Roof, İstanbulSwissotel the Bosphorus'ın en üst katındaki 16 Roof, en popüler teraslardan... Manzarası, müziği, kokteylleri, Peru mutfağı ve Akdeniz lezzetlerini bir arada bulabileceğiniz menüsüyle öne çıkıyor.
1) PERU VE AKDENİZ MUTFAĞI
16 Roof, İstanbul
Swissotel the Bosphorus'ın en üst katındaki 16 Roof, en popüler teraslardan... Manzarası, müziği, kokteylleri, Peru mutfağı ve Akdeniz lezzetlerini bir arada bulabileceğiniz menüsüyle öne çıkıyor. Ebru Erke, Saffet Emre Tonguç, Deniz Alphan burayı öneriyor. (0549) 326 11 12
2) MANZARASI EFSANE
Mikla, İstanbul
Mehmet Gürs'ün şefi ve ortağı olduğu restoran The Marmara Pera Otel'in en üst katında. İstanbul'u en güzel gören manzaralardan birine sahip. Ebru Erke "Terası efsane, yemekleri oldukça güzel" diyor. (0212) 293 56 56
3) HALİÇ'E BAKIYOR
Monkey, İstanbul
Taksim'in kalabalığından uzak kalmak isteyenler için Monkey, Şişhane'nin lezzet ve eğlence mekanı olarak öne çıkıyor. Deniz Alphan, Çağdaş Ertuna, Ebru Erke'nin önerdiği Haliç manzaralı mekan İKSV binasında lezzet tutkunlarını ağırlıyor. (0532) 605 81 56
4) BODRUM'A DA TAŞINDI
Sunset Sushi Bar, Bodrum
Sunset, suşi bar konseptini Bodrum'da da sürdürüyor. Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu'na komşu olan Bodrum Loft'un içinde açılan mekan için Savaş Özbey "Harika manzarası olan bir barı var" diyor. (0538) 036 18 33
5) PERA'NIN TAM KALBİNDE
Soho House, İstanbul
Konaklama ve yeme-içme meraklılarının sevdiği adreslerden. Bengi Kurtcebe ve Çağdaş Ertuna Pera'daki Soho House'ta günbatımını izlemeyi tavsiye ediyor. Binanın terası restoran olarak hizmet veriyor. (0212) 377 71 00
6) KÖRFEZİ TEPEDEN GÖRÜN
Asansör Restoran, İzmir
Güzelyalı'da, Dario Moreno Sokağı'nın sonundaki Tarihi Asansör binası, İzmir'de görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Asansörle yukarıya çıktığınızda İzmir manzarasının yanında şık bir restoran sizi karşılıyor. Saffet Emre Tonguç'a göre buranın manzarası 'çok başka'. (0232) 293 47 80
7) BOĞAZ'A NAZIR
Mangerie, İstanbul
Bebek'te bir teras katında deniz manzarası eşliğinde müşterilerini ağırlayan Mangerie'de lezzetli kahvaltı seçenekleri, ızgara ürünler, salatalar ve tatlılar sunuluyor. Rachel Araz deniz manzarasında ferah bir kahvaltı yapmak için burayı öneriyor. (0212) 263 51 99
8) GÜNBATIMINDA KEBAP
Hamdi, İstanbul
İstanbul Eminönü Meydanı'ndaki Hamdi Restaurant için Teoman Hünal "Terasın en önündeki masalarda, Haliç'in üstünde güneşin batmasını ve şehrin uykuya çekilmesini nefis kebaplar eşliğinde seyretmek muhteşem" diye konuşuyor. (0212) 528 03 90
9) MEZESİ DE GÜZEL EĞLENCESİ DE
Duble Meze Bar, İstanbul
Pera'daki Palazzo Donizetti Hotel'in terasında. Ebru Erke, Duble Meze için "Yöresel ürünlerle hazırlanan mezeler nefis, Türkçe müzik çalınan ortam son derece eğlenceli, Haliç'e bakan manzarası da bir harika" diyor. (0212) 244 01 88
10) BOZCAADA'DAN TRANSFER
Madam Niça, İstanbul
The Artisan Hotel'in terasındaki mekan geleneksel lezzetleri yerel malzemelerle buluşturuyor. Uğur Alkapar "Bu eşsiz meyhane Bozcaada'dan transfer. Yemekleri mi manzarası mı daha mükemmel seçemiyorum" diyor. (0532) 579 64 22
Kaynak: Hürriyet