Yazın hasat edilen kavunlar, kışın sofraları tatlandırıyor
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Yazın hasat edilen kavunlar, kışın sofraları tatlandırıyor

02.01.2021 08:11 | Son Güncelleme: 02.01.2021 08:15
Yazın hasat edilen kavunlar, kışın sofraları tatlandırıyor

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, yetiştirilen kış kavunları yaz aylarında hasat edilmesine rağmen hala depolarda aynı tazeliğini korumasıyla dikkat çekiyor.

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, yetiştirilen kış kavunları yaz aylarında hasat edilmesine rağmen hala depolarda aynı tazeliğini korumasıyla dikkat çekiyor. Kokusu, tadı ve uzun süreli dayanaklığıyla bilenen kavunlar, kış sofralarına yaz mevsimi havası katıyor.

Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde yüz yıllık tohumlarla yaz aylarının son günlerinde tarlalardan büyük bir özveriyle toplanan kavunlar, evlerin depolarında iplerle tavana asılarak ve samanlıklarda saman içinde muhafaza ediliyor. Nisan ayına kadar korunan kavunlar, üreticiler tarafından bir kısmı marketlere satarak ekonomik gelir elde edilirken, bazıları da gelen misafirlerine de ikram ediyor. Kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla bölgede 'Hıdıroz kış kavunu' olarak ünlenmiş.

'YÜZYILLARDIR TOHUMU BİZDEDİR'Kavun tohumlarının yüzyıllardır köylülerde olduğunu belirten Kıraçlar köyü sakinlerinden Fevzi Yüksel, "Çekirdekler, babadan oğula oğuldan oğula gelen bir tohumdur. Biz bu çekirdek tohumunu ekim aylarının sonunda topluyoruz. Serada poşet içinde yetiştirip mayıs ayında tekrardan ekiyoruz. Kavunumuz çok güzel ve kalitelidir. Bunları ekim ayında topladığımız zaman filelerin içine koyup direklere asıyoruz. Misafirimiz, dostumuz geldiği zaman da kış aylarında onlara ikram ediyoruz. Eşsiz bir tada sahip kavunlarımızın güzel bir pazarı olup satışını yapabilsek daha da güzel olacak" dedi.'KIŞ AYLARINDA TAZE KAVUN YEMEK ÇOK GÜZEL' 

Kavunun kışın da taze taze tüketilmesinin güzel bir durum olduğunu aktaran İmam Aydın ise "Bu kavun bizim Kıraçlar köyüne aittir. Kendim bildim bileli biz bu kavunu köyümüzde yetiştiriyoruz. Bu kavunun tadı diğerlerinden farklı çok lezzetli. Her toprakta yetişmez. Bizim bu bölgede çok güzel ve tatlı oluyor. Belki başka yerlerde de yetişir ama bizimkisi gibi tatlı olmaz. Mayıs aylarında ekiyoruz, ekim aylarında topluyoruz. Soğuk yediği zaman daha güzel oluyor. Filelerin içerisinde tavana asıyoruz bir de samanın içine koyup bekletiyoruz. Kış aylarında bu kavunu tüketmek çok güzel" diye konuştu.


- Tunceli
Yazın hasat edilen kavunlar, kışın sofraları tatlandırıyor
Yazın hasat edilen kavunlar, kışın sofraları tatlandırıyor
Yazın hasat edilen kavunlar, kışın sofraları tatlandırıyor
Yazın hasat edilen kavunlar, kışın sofraları tatlandırıyor
Yazın hasat edilen kavunlar, kışın sofraları tatlandırıyor
Yazın hasat edilen kavunlar, kışın sofraları tatlandırıyor
Yazın hasat edilen kavunlar, kışın sofraları tatlandırıyor
Yazın hasat edilen kavunlar, kışın sofraları tatlandırıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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