Yazın En Çok Tükettiğimiz Meyve: "Karpuz"

Ramazan ayının ilk haftası satışlarda yüzde 20'lere varan bir artış yaşandığını belirten Mustafa Altunbilek, son hafta ve bayram döneminde öngördükleri üzere satışlarda düşüş yaşandığını belirtti. Son 1 haftada ise satışların mayıs ayı seyrine döndüğünü söyleyen Mustafa Altunbilek şunları kaydetti;

RAMAZAN AYININ GÖZDELERİ: KARPUZ, PEYNİR

"Ramazan ayı süresince et ve et ürünleri en çok satanlar arasında yer aldı. Anadolu'da et tüketimi artarken, İstanbul'da yüzde 5 azaldı. Sadece ette değil, İstanbul'da sebze meyve reyonundaki satışlarda mayıs ayına kıyasla yüzde 8-10 arasında azaldı. Türkiye genelindeki sıcakların da etkisiyle su ve meşrubat ile manav tezgahında karpuz en çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer aldı. Peynir, süt ve süt ürünleri, kavun, domates, salatalık, bütün piliç, Ramazan'ın vazgeçilmezi olan ikramlık tatlı satışında önemli hareketlilik yaşandı. Bakliyatta ise Ramazan ayının en çok satanları pirinç, kırmızı mercimek ve bulgur oldu" Altunbilek Ramazan Bayramı'nda tatlı, çikolata ve şekerleme reyonundaki satışların yüzde 20 arttığını söyledi.