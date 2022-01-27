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Yazın dolup taşan Botanik Park, kar yağınca hayvanlara kaldı

İhlas Haber Ajansı, Samet Doğru - Güncel

Yazın dolup taşan Botanik Park, kar yağınca hayvanlara kaldı Bursa'nın en gözde parkların arasında yer alan Botanik Park, kar yağınca hayvanlara kaldı.

BURSA (İHA) - Yazın dolup taşan Botanik Park, kar yağınca hayvanlara kaldı

BURSA - Bursa'nın en gözde parkların arasında yer alan Botanik Park, kar yağınca hayvanlara kaldı.

Bursa'da her yıl bahar ve yaz aylarında dolup taşan Botanik Park, kar yağışının ardından sessizliğe gömüldü. Park içindeki havuzun büyük kısmı donarken, ördek ve martılar havuzun donmayan yerinde yüzdü. Köpekler ve diğer kuşlar ise boş parkta objektiflere yansıdı.

Bursa'da yeşil kuşak kapsamında şehre bol oksijen, yeni dinlenme ve sağlıklı spor alanları kazandırmak maksadıyla 1998 yılında Botanik Parkı hizmete açıldı. Botanik Park 400 bin metrekarelik alanında yer alan, 150 türden 8 bin ağaç, 76 türden 100 bin çalı, 20 türden 50 bin yer örtücü barındırıyor. Parkta, Japon bahçesi, İngiliz bahçesi, Fransız bahçesi, gül bahçesi, açelya-orman gülü bahçesi, kokulu bitkiler bahçesi, kaya bahçesi, renk bahçeleri, şekilli bitkiler bahçeleri yer alıyor. Parkta 12 bin metre doğal yürüyüş yolları, doğal koşu yolu, 1 kilometre soğuk asfalt kaplamalı bisiklet yolu ve göletler yer alıyor. Parkın karlar altındaki görüntüsü drone ile havadan da görüntülendi.

Yazın dolup taşan Botanik Park, kar yağınca hayvanlara kaldı

Yazın dolup taşan Botanik Park, kar yağınca hayvanlara kaldı

Yazın dolup taşan Botanik Park, kar yağınca hayvanlara kaldı

İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Güncel

Bursa, kar, Güncel, Haber

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