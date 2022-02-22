Yazın doğasıyla, kışın da beyaz örtüsüyle hayran bırakıyor

AKSARAY Hasan Dağı, yaz mevsiminde ormanlık alanı ve doğasıyla, kış mevsiminde ise beyaz örtüsüyle 4 mevsim rengarenk görüntülerle hayranlık uyandırıyor.

Türkiye'de bulunan 13 aktif volkanik dağ arasında yer alan Hasan Dağı yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de gezmeye gelenleri ağırlıyor. 4 mevsim birbirinden güzel manzaralara sahne olan Hasan Dağı yazın ormanlık alanı ve yeşil doğasıyla, kışın da beyaz örtüsüyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Türkiye'nin en genç volkanik dağlarından biri olan ve Aksaray ile Niğde sınırları içinde yer alan Hasan Dağı kış mevsiminde de havaların soğuk olmasına rağmen doğaseverlerin uğrak yeri oluyor. Zirvesi 3 bin 268 rakımda olan ve bin 900 rakıma kadar araçla çıkılabilen Hasan Dağını gezmeye gelen vatandaşlar dağın yamacında fotoğraf çektirip yürüyüş yapıyor. Dron ile görüntülenen görkemli Hasan Dağı kartpostallık görüntülere sahne olurken, ziyaretçiler Hasan Dağının manzarasını izlemeye geldiklerini söylüyor.