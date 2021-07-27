Yazın artan mantar enfeksiyonuna dikkat

İnsan vücudunda normal şartlarda çok sayıda mantarın yaşadığını belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Işık Caner, "Sıcak havalarda terlemek, havuza ve denize girmek mantar enfeksiyonu riskini artırır. Enfeksiyon tedavisi 'antifungal' olarak adlandırılan ilaçlarla yapılıyor" dedi.

İnsan vücudunda normal şartlarda çok sayıda mantarın yaşadığını belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Işık Caner, "Sıcak havalarda terlemek, havuza ve denize girmek mantar enfeksiyonu riskini artırır. Enfeksiyon tedavisi 'antifungal' olarak adlandırılan ilaçlarla yapılıyor" dedi.

Mantarların sayısı aşırı artmadığı sürece herhangi bir sağlık problemine neden olmadığını anlatan Medicana International İstanbul Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Işık Caner, "Yaz ayları, ılık ve nemli ortamları seven mantarlar için mükemmel bir üreme ortamı oluşturur. Sıcak havalarda terlemek, havuza ve denize girmek mantar enfeksiyonu riskini artırır. Çok sayıda farklı mantar enfeksiyonu türü var. Her türde vücudun farklı kısımları etkileniyor. Sık karşılaştığımız türlerden biri olan Tinea, başlıca cilde hasar veriyor. Ciltte kızarma, çatlama ve soyulmaya neden olan Tinea; cildin aşırı derecede kaşınmasına ve su toplamasına yol açabiliyor. Tinea özellikle saçlı deri, ayak, kasık ve tırnaklarda ortaya çıkıyor" diye konuştu.

AĞRI, KAŞINTI VE KIZARIKLIK…

Mantar enfeksiyonu çeşitlerinden diğerleri ile ilgili olarak ise "Mantar enfeksiyonu, kadınlarda vajinayı da etkileyebiliyor. Enfeksiyon sonucu vajinada ağrı, kızarıklık ve kaşıntı meydana geliyor. Cinsel ilişki esnasında ve sonrasında da rahatsızlık ve ağrı hissi oluşabiliyor. Kadınlar enfeksiyon sonrası vajinal akıntıların daha yoğun bir kıvama geldiğini ve renginin şeffaftan beyaza kaydığını fark edebiliyor. Yine enfeksiyon sonucu vajinal akıntıların kokusu da değişiyor" ifadelerini kullandı.

Erkeklerde de genital bölgede mantar enfeksiyonu oluşabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Caner, "Erkeklerde enfeksiyon sonucu penis başında yara, kaşıntı ve kızarıklık görülebiliyor. Bazen penis başında kırmızı nokta şeklinde lezyonlar da oluşabiliyor. Penis derisinin hemen altında beyaz bir iltihap toplanması da enfeksiyona bağlı oluşan belirtiler arasında yer alıyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

MANTAR ENFEKSİYONU TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Mantar enfeksiyonu belirtileri gösteren kişilerin bu durumu göz ardı etmemesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Işık Caner, "Pek çok kişi belirti göstermesine rağmen kendiliğinden geçer düşüncesiyle doktora başvurmuyor. Ancak uzun süre tedavi edilmeyen mantar enfeksiyonları farklı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle belirti gösteren kişilerin mutlaka doktora başvurarak gerekli tedaviyi alması gerekiyor" diye konuştu.

Mantar enfeksiyonu tedavisi ile ilgili olarak da "Enfeksiyon tedavisi antifungal olarak adlandırılan ilaçlarla yapılıyor. Bu ilaçlar hastada mantar üremesini durdurarak kısa sürede kişiyi eski sağlığına kavuşturuyor" dedi.

MANTAR ENFEKSİYONUNDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Mantar enfeksiyonlarını önlemenin mümkün olduğunun altını çizen Doç. Dr. Işık Caner, "Sıcak havalar, aşırı terlemeye neden oluyor. Bu nedenle de özellikle genital bölgeler, eklemler, cilt katlantıları oldukça nemli hale geliyor. Dolayısıyla bu bölgeler mantar üremesini kolaylaştırıyor. Yazın olmazsa olmazlarından havuz ve deniz de mantar enfeksiyonlarının kişiler arasında yayılmasına olanak tanıyor. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde enfeksiyon riski artıyor. Ancak dikkat edilecek birkaç nokta ile mantar enfeksiyonundan korunmak oldukça basit" uyarısında bulundu.

"CİLDİN TEMİZ VE KURU OLMASINA DİKKAT EDİN"

Cildi temiz ve kuru tutmanın mantardan korunmak için birinci kural olduğunu söyleyen Doç. Dr. Caner, şu uyarılarda bulundu:

"Yaz aylarında özellikle iç çamaşırının sık sık değiştirilmesi gerekiyor. Havuz ve denizden çıktıktan sonra uzun süre mayo veya bikini ile durmak da enfeksiyon açısından riskli bir durum. Bu nedenle yüzdükten sonra mayonun, bikinin veya şortun çıkarılmasını, duş alınmasını ve kuru kıyafetlerin giyilmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle yaz aylarında giyilecek ayakkabıların hava geçiren tipte olmasını ve üst üste aynı ayakkabıyı giymekten kaçınılmasını öneriyoruz. Toplu halde kullanılan havuzlarda, soyunma kabinlerinde de deniz ayakkabısı benzeri koruyucuların giyilmesinde yarar var."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı