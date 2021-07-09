"Yazın arpa çayı içerek toksinlerinizden arının"
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"Yazın arpa çayı içerek toksinlerinizden arının"

'Yazın arpa çayı içerek toksinlerinizden arının'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Böbrek, karaciğer ve akciğerin korunmasına yardımcı olan, kan şekerini düzenleyen arpa çayı, aynı zamanda vücudu toksinlerden arındıran güçlü antioksidan özelliklere sahiptir.

Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Böbrek, karaciğer ve akciğerin korunmasına yardımcı olan, kan şekerini düzenleyen arpa çayı, aynı zamanda vücudu toksinlerden arındıran güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Yazın arpa çayı içerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir, ödem atabilirsiniz" dedi.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, arpa çayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arpa çayının diş, kalp, akciğer, böbrek, karaciğer ve mide başta olmak üzere birçok organ üzerinde koruyucu etkisi bulunduğunu belirten Gençyürek, "İyi bir antioksidan içeriğe sahip olmasıyla yaşlılık etkilerine karşı savaşçıdır. Diş sağlığı üzerine olumlu etkileri vardır. Mide bulantısına iyi gelir. Kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. Lif, magnezyum ve B vitaminleri (B 12 hariç) açısından zengin içeriğe sahip arpanın çözünmez lif içeriği yüksek olduğundan kolesterol düşürücü etkisi var" ifadelerini kullandı.

"ÇÖLYAK HASTALARI TÜKETMEMELİ"

Arpa çayını çölyak hastalığı ve gluten hassasiyeti olanların tüketmemesi gerektiğini hatırlatan Gençyürek, "Arpa çayı akciğerler, karaciğer ve böbrek dostudur. İçerdiği zengin minerallerle kanı temizler. Arpa çayı doğru ve kontrollü kullanılırsa kalp-damar hastalıklarına ve koroner kalp rahatsızlıklarına olumlu etki sağlar" şeklinde konuştu.

"GÜNDE İKİ BARDAK İÇMEK YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIYOR"

Arpa çayının zengin lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenleyerek şişkinlik problemine karşı etkili olduğunu aktaran Gençyürek, sözlerini şöyle tamamladı: "Arpa çayı, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler, tokluk hissi vererek özellikle ana öğünlerde kontrollü yemek yemeyi sağlar. Bu sayede kilo vermeye yardımcı olur. Ancak her şeyde olduğu gibi sağlıklı ürünlerin de fazlası vücutta ters etki yapmaktadır. Günde en fazla 2 bardak tüketilmelidir".

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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