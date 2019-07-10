Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle hazırlanan "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında, Tekirdağlı gençler Van'a gitti.

Gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı yetişmelerine katkı sağlanması, bilinçli toplum yapısının oluşturulması amacıyla "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında düzenlenen geziye katılan Tekirdağ'dan 13-15 yaş arası 92 öğrenci, rehberler eşliğinde yola çıktı.

Tekirdağ'da Barış ve Özgürlük Parkı önünde düzenlenen programla, İl Müftüsü İsmail İpek tarafından uğurlanan ve iki hafta sürecek olan ziyarette öğrencilere, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra, Van şehrinin tanıtılması ve öğrencilerin kaynaşmasına katkı sağlayacak gezi, piknik ve doğa kampı etkinlikleri düzenlenecek.

Gençlere, Şarköy İlçe Müftülüğü'nden Yaşar Özen ve Merve Tanrıöğen, Marmaraereğlisi Müftülüğü'nden Ali Coşkun, Saray İlçe Müftülüğü'nden Derya Yalman, Çorlu İlçe Müftülüğü'nden Enes Yıldırım ve Süleymanpaşa İlçe Müftülüğü'nden de Mücahit Demirkaya rehberlik edecek.

Kaynak: AA