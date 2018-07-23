AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, "Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek bu birliktelik terör mağduru çocuklarımızı daha güçlü kılacağı gibi teröre karşı da onlarda bir duruş geliştirecektir." dedi.

Öçal, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen "Yazımda Kardeşlik Var" Projesi kapsamında, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Mardin'den Ankara'ya gelen gençlerle TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Projenin ikincisinin geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapıldığını ve bu sene de üçüncüsünün düzenlendiğini anımsatan Öçal, gençlere ve çocuklara yönelik bu tür projelerin içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin son 35 yılda 40 binden fazla insanı teröre kurban verdiğini anımsatan Öçal, "Nice ailelerin ocakları söndü. Nice yetim ve dul geride kaldı. Ne yaparsak yapalım onların sevdiklerini geri getiremeyiz fakat acılarını belki biraz hafifletebilir, çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlayabiliriz." diye konuştu.

"Terör kendi karanlığında boğulmaya mahkumdur"

Hükümetin bunun için gece gündüz demeden çalıştığını ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Öcal, "Devletimiz, terörle mücadele adına gereken her şeyi yapıyor. İnşallah artık yolun sonuna geldik. Terör kendi karanlığında boğulmaya mahkumdur. Şimdi bizler, vatandaşlar, siyasiler olarak terörün acılarını sarıp, evlatlarımızı geleceğe hazırlamakla mükellefiz." ifadelerini kullandı.

Projenin önemine işaret eden Öçal, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Mardin'den Ankara'ya gelen 260 öğrenciye yönelik kamp düzenlenerek, Konya Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla Konya gezisinin yapıldığını ve çocukların bu vesileyle ilk defa hızlı trene bindiğini söyledi.

AK Parti olarak 16 yıldır Türkiye'ye faydalı bir nesil yetiştirmenin, "Asım'ın neslini diriltmenin ve ayağa kaldırmanın çabası içerisinde" olduklarını belirten Öçal, şunları kaydetti:

"Bu mücadelemizi de 80 milyonun tamamı için yapıyoruz. Bu ülkenin hiçbir gencinin, çocuğunun heba olmasına, yitip gitmesine gönlümüz razı değildir. Çok şükür ki 'dünya beşten büyüktür' diyerek dünyaya meydan okuyan bir lidere sahibiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan sadece bizim değil, dünya mazlumlarının da umudu ve lideridir. Liderimizin öncülüğünde gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Fedakarlıktan kaçmayacağız. Elimizden gelen gayretle çalışacağız, mücadele edeceğiz ve takdiri Allah'a bırakacağız. Unutmayalım, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek bu birliktelik terör mağduru çocuklarımızı daha güçlü kılacağı gibi teröre karşı da onlarda bir duruş geliştirecektir. Mayasında birlik, yaşama tecrübesi ve kardeşlik olan bu coğrafyada teröre asla yer yoktur."