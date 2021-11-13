Yazılımın Şifresi: Algoritma
Yazılımın Şifresi: Algoritma Tarih: 18/11/2021Saat: 19: 00 - 20: 30Bilişim Kulübü tarafından düzenlenen "Yazılımın Şifresi: Algoritma, Yazılıma ilk adım" Konferansı 18 Kasım 2021 Perşembe Günü Saat 19: 00'da gerçekleşecek.
Yazılımın Şifresi: Algoritma Tarih: 18/11/2021
Saat: 19: 00 - 20: 30
Bilişim Kulübü tarafından düzenlenen "Yazılımın Şifresi: Algoritma, Yazılıma ilk adım" Konferansı 18 Kasım 2021 Perşembe Günü Saat 19: 00'da gerçekleşecek. Zoom üzerinden çevrim içi yapılacak etkinliğin konuğu; Üniversitemizin Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Gözde Mihran Altınsoy olacak. Yazılım üzerine yapılacak konferansta Öğr. Gör. Altınsoy öğrencilere programlama dillerinin temelinde yer alan algoritmalardan ve algoritmaların çalışma mantığından bahsedecek.
Etkinliğe bütün öğrencilerimiz davetlidir.
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