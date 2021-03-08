Yazılım sektöründeki kadın çalışan sayısını artırmak için Birleşmiş Milletler'le imzalar atıldı

Statista verilerine göre, yazılım geliştirme yüzde 91,5 ile dünyadaki erkek egemen sektörlerin başında geliyor. Türkiye'de de benzer şekilde seyreden bu tablonun önüne geçmek için çalışmalar sürerken, yerli yazılım şirketi Kolay İK, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzaladığını duyurdu.

Statista verilerine göre 2020 yılında yazılım geliştiricilerin yüzde 91,5'ini erkeklerin oluşturduğu, kadın geliştiricilerin oranının ise yalnızca yüzde 8 olduğu görülüyor. Bu tablonun önüne geçmek için dünya genelinde pek çok şirket çalışma başlatırken önemli bir adım da yerli personel yönetim yazılımı Kolay İK'dan geldi. Şirket, Birleşmiş Milletler'in toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için çalışan örgütü UN Women'ın hazırladığı Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (WEPs) imzaladığını açıkladı.

"KALIPLAŞMIŞ YARGILARI KIRMAK İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILMALI"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kolay İK Kurucu Ortağı Gizem Sevinç, "Her sektörde olduğu gibi teknoloji ve yazılım sektörlerinde de cinsiyet eşitliği önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunun önüne geçmek için izlenmesi gereken yol ise 'Kadınlardan mühendis olmaz' gibi kalıplaşmış yargıları kırmaktan geçiyor. Tam da bu noktada eyleme dökülmeyen destekçi söylemlerden sıyrılmak ve somut adımlar atmak gerekiyor. Kolay İK olarak biz de kendi bünyemizde oluşturduğumuz cinsiyet eşitliğine dayalı atmosferi daha ileriye taşımak ve yaptığımız uygulamaların teknoloji ve yazılım sektöründeki yaygınlığını artırmak amacıyla Birleşmiş Milletler'in Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne (WEPs) imza attık. Bu kapsamda kadınları güçlendiren iş uygulamalarını teşvik etmek için WEPs ekosistemiyle iş birliği yapacak, eşit değerdeki işler için eşit ücret, cinsiyete duyarlı tedarik zinciri uygulamaları ve işyerinde cinsel tacize karşı sıfır tolerans gibi pek çok alanda çalışmalar geliştireceğiz" dedi.

"AMACIMIZ KADIN İSTİHDAMINI YÜZDE 50'NİN ÜSTÜNE ÇIKARMAK"

Kariyerine yazılım sektöründe başladığına ve bu süreçte karşılaştığı cinsiyetçi tavırlara rağmen mücadelesini sürdürdüğüne de değinen Sevinç, "Kadınlar, özellikle yazılım sektöründe ve teknoloji üretiminde önemli bir konuma sahip. Ne var ki kimi davranış biçimlerini içselleştirmeleri, zaman zaman bu gerçeği görmelerine engel oluyor. Üniversitede bilgisiyar mühendisliği alanında eğitim aldım ve sektörde karşılaştığım engellere rağmen, başarılı bir yazılım şirketinin kurucu ortakları arasında yer aldım. Bugün ise kadın mühendis ve yazılımcıların cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalıklarını artırarak sektöre örnek olmak sorumluluğunu üstleniyoruz. Şu anda Kolay İK'nın bünyesinde hem yönetim hem de çalışan düzeyinde görev alan kadınların oranı yüzde 39. Hedefimiz, WEPs doğrultusunda yapacağımız çalışmaların da katkısıyla kadın istihdamını yüzde 50'nin üstüne çıkarmak ve bu uygulamalarla sektöre örnek olarak yaygınlaşmasını sağlamak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı