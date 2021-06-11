"Yazılım sektörü 100 bin kişiye istihdam ile 10 milyar dolar ihracat hedefliyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Yazılım sektörü 100 bin kişiye istihdam ile 10 milyar dolar ihracat hedefliyor"

'Yazılım sektörü 100 bin kişiye istihdam ile 10 milyar dolar ihracat hedefliyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ATP CEO'su Ümit Cinali, Türkiye ekonomisinin teknoloji sektörü ile büyüyeceğini belirterek, "Ülkemizde yazılım ekosistemindeki büyüme ile birlikte 2025 yılına kadar 100 bin ek istihdam ve 10 milyar dolarlık ihracat potansiyeli öngörülüyor.

ATP CEO'su Ümit Cinali, Türkiye ekonomisinin teknoloji sektörü ile büyüyeceğini belirterek, "Ülkemizde yazılım ekosistemindeki büyüme ile birlikte 2025 yılına kadar 100 bin ek istihdam ve 10 milyar dolarlık ihracat potansiyeli öngörülüyor. Bu alanı pas geçmemeliyiz" dedi.

Global pazarlarda kurumsal yazılımlar ve teknoloji çözümleri sunan ATA Teknoloji Platformları (ATP); Tradesoft, Zenia ve ATP Digital markalarıyla üç ana alanda faaliyet gösteriyor. Şirket, halka arzıyla elde ettiği kaynak ile yazılım sektöründe Türkiye'yi bir üst lige taşımayı planlıyor. Şirketin CEO'su Ümit Cinali, orta vadede yazılım ve teknoloji yatırımlarını, Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline geleceğini ifade etti. Cinali, "Ülkemizde yazılım ekosistemindeki büyüme ile birlikte 2025 yılına kadar 100 bin ek istihdam ve 10 milyar dolarlık ihracat potansiyeli öngörülüyor. Biz de bu alanı pas geçmek istemiyoruz ve yeni yatırımlarımız sürecek" açıklamasında bulundu.

"Girişimcilik yatırımları devam ediyor"

Bu alanda 2019 yılında 106 işlemde 106 milyon dolarlık melek ve girişim sermayesi yatırımı yapıldığını aktaran Cinali, "2020 yılında Türkiye girişimcilik yatırımları Covid-19'a rağmen artışına devam etti ve ilk üç çeyrek içinde 115 milyon dolara ulaştı. Halen Türkiye'nin ihracatında yüzde 0,5 payı bulunan sektörün bu payının yapılan yatırımlar, büyüyen pazarlar ve istihdam artışına paralel büyüyeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"Yeni bir satın almaya imza atacağız"

Şirket olarak küresel çapta yatırımlara hız verdiklerini belirten Cinali, "2020 yılında da Hero çözümlerini Çin ve çevresindeki Asya Pasifik pazarlarına daha etkili bir şekilde ulaştırmak amacıyla Şangay merkezli TS China şirketinin yüzde 51 hissesini satın aldık. TS China, şirketimizin Çin'deki teknoloji ve stratejik iş ortaklıklarına da erişimini destekleyen önemli bir platform sunuyor. Yakın zamanda çok stratejik yeni bir satın almaya imza atacağız. Bu hem şirketimizin global ölçekte güçlenmesini hem de hızlı büyümesini sağlayacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi
Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Özgür Özel Meral Akşener Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Enis Arıkan Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Yazılım sektörü 100 bin kişiye istihdam ile 10 milyar dolar ihracat hedefliyor" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 13:15:58. #1.15#

title