Yazılım Satın Alarak Kvkk'ya Uyumlu Hale Gelmek Mümkün Mü?

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yazılım satın alarak KVKK'ya uyumlu hale gelebilmenin mümkün olup olmadığına dair önemli açıklamalarda bulunan Dülger, "Yazılım satın alarak KVKK'ya uyumlu hale gelebilmek keşke mümkün olsa. Bir gün bunun mümkün olabileceğini umut ediyoruz ama bunun için öncelikle genel yapay zekanın oluşturulması lazım. Ancak bu hem çok zaman alacak hem de çok pahalı bir yatırım. Dolayısıyla sadece KVKK için yapılabilecek bir yatırım değil. o nedenle öncelikle uyum sürecinden geçilmeli ve eksiklikler belirlenip onun üzerinden ilerlenmeli" dedi.