Yazılım geliştiriciler Istanbul Tech Talks'ta beşinci kez buluşuyor



Yazılım geliştiricilere yönelik konferans Istanbul Tech Talks, dünyanın dört bir yanından konunun uzmanlarını beşinci kez İstanbul'da bir araya getirecek.

17 Nisan'da İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Istanbul Tech Talks, önceki yıllarda olduğu gibi yine dünyanın dört bir yanından yazılım geliştiricileri bir araya getirecek. Konferansta yazılım mühendisliği alanında farklı konu başlıkları değerlendirilecek.

5'inci Istanbul Tech Talks'ta, Lyft, Stitch Fix, CloudBees, Red Hat, Allegro, Docker ve Confluent gibi yazılım odaklı şirketlerde görev alan, farklı ülkelerden gelen tecrübeli yazılım geliştiriciler konuşmacı olarak yer alacak. Konuşmacılar, alanlarıyla ilgili deneyimlerini ve örnekleri konunun derinine inerek katılımcılarla paylaşacaklar.

Etkinlik için kayıt

Gün boyu sürecek etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi www.istanbultechtalks.com adresinden alınabiliyor.

https://www.teknotalk.com/yazilim-gelistiriciler-istanbul-tech-talks-ta-besinci-kez-bulusuyor-62959/