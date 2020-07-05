Yazılım Geliştiren Firmaların İhtiyaçları Neler? Türkiye Yazılım Alanında Hangi Konumda? PlusClouds Ceo'su Serkan Koçak, yazılım geliştiren firmaların ihtiyaçlarının neler olduğunu ve Türkiye'nin yazılım alanındaki konumunu açıkladı.

PlusClouds Ceo'su Serkan Koçak,

yazılım geliştiren firmaların

ihtiyaçlarının neler olduğunu ve Türkiye'nin yazılım alanındaki konumunu

açıkladı. İnsana yatırım yapmak ve korkmadan denemek gerektiğini

belirten Koçak, yerli yazılımın yeteri kadar değer görmediğini ve işleyişte

eksikliklerin bulunduğunu dile getirdi.

Koçak,

yabancı firmaların yerli firmalar kadar çevik olmadığının altını çizerek yerli

yazılımları öncelikle kurumların denemesi ve bu konuda daha destekleyici olmaları

gerektiğini vurguladı. Yetkin kadroya sahip firmaların yerli yazılım

kullandıklarını söyleyen Koçak, yerli yazılımın yabancı yazılımlarla aynı ürün

ve özelliklere sahip olduğunu ve bu nedenle yabancı firmalar yerine maliyeti

daha ucuz olan yerli firmaların tercih edilebileceğini ifade etti.

Kaynak: Wise.tv