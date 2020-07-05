Yazılım Geliştiren Firmaların İhtiyaçları Neler? Türkiye Yazılım Alanında Hangi Konumda?
PlusClouds Ceo'su Serkan Koçak, yazılım geliştiren firmaların ihtiyaçlarının neler olduğunu ve Türkiye'nin yazılım alanındaki konumunu açıkladı.
PlusClouds Ceo'su Serkan Koçak,
yazılım geliştiren firmaların
ihtiyaçlarının neler olduğunu ve Türkiye'nin yazılım alanındaki konumunu
açıkladı. İnsana yatırım yapmak ve korkmadan denemek gerektiğini
belirten Koçak, yerli yazılımın yeteri kadar değer görmediğini ve işleyişte
eksikliklerin bulunduğunu dile getirdi.
Koçak,
yabancı firmaların yerli firmalar kadar çevik olmadığının altını çizerek yerli
yazılımları öncelikle kurumların denemesi ve bu konuda daha destekleyici olmaları
gerektiğini vurguladı. Yetkin kadroya sahip firmaların yerli yazılım
kullandıklarını söyleyen Koçak, yerli yazılımın yabancı yazılımlarla aynı ürün
ve özelliklere sahip olduğunu ve bu nedenle yabancı firmalar yerine maliyeti
daha ucuz olan yerli firmaların tercih edilebileceğini ifade etti.
Kaynak: Wise.tv