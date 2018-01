Yazılı sonuçları için öğrenciler heyecanla bekliyor. Karnelerin alınmasına kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci ve veli, yazılı sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki yazılı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sınav sonuçları öğrenme ekranı ve detaylar.

YAZILI SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yayınlamış olduğu çalışma takviminde karnelerin 19 Ocak 2018 Cuma günü dağıtılacağını belirtmişti. Karne gününü heyecanla bekleyen öğrenciler ise merakla yazılı sonuçlarını sık sık kontrol ediyor. Karneye kısa bir süre kala veliler de yazılı sonuçlarının nasıl görüntüleneceğini araştırıyor.



Yazılı sonuçları, e-Okul üzerinden öğrenilmektedir. e-Okul sistemine giriş yaparak yazılı sınav sonuçları görüntülenmektedir. Sisteme giriş için ilk aşamada T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası istenmektedir. İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri (seri no, aile sıra no, cilt no, nüfusa kayıtlı olunan yer) istenmektedir. Bu bilgiler doğru girildikten sonra öğrencinin resmi de seçilir ve ardından sistem açılır.

Sol menüde yer alan Not Bilgisi seçeneğiyle öğrencinin yazılı sonuçları, sınav sonuçları, performans ödevi ve sözlü notları gibi birçok bilgi görüntülenmektedir.