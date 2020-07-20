Yazılı medya istatistiklerini açıklandı
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Yazılı medya istatistiklerini açıklandı

Gazete ve dergi sayısı, 2019 yılında yüzde 8,0 azaldı.

Yazılı medya istatistiklerini açıklandı
20.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:31

Gazete ve dergi sayısı, 2019 yılında yüzde 8,0 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı yazılı medya istatistiklerini açıkladı. Buna göre; gazete ve dergi sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 8,0 azalarak 5 bin 485 oldu. Bu yayınların yüzde 57,4'ünü dergiler oluşturdu.

Gazete ve dergilerin yıllık tirajı yüzde 8,0 azaldı

Gazete ve dergilerin tirajı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 8,0 azaldı. Ülkemizde 2019 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 259 milyon 68 bin 89 olup, bunun yüzde 94,2'sini gazeteler oluşturdu.

Gazetelerin yüzde 90,8'i yerel yayın yaptı

Türkiye'de 2019 yılında yayımlanan gazetelerin yüzde 90,8'i yerel, yüzde 7,3'ü yaygın (ulusal), yüzde 1,9'u ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise yüzde 65,9'u yaygın (ulusal), yüzde 29,5'i yerel, yüzde 4,5'i bölgesel yayın yaptı. Gazetelerin toplam tirajının yüzde 83,6'sı yaygın (ulusal), yüzde 15,7'si yerel ve yüzde 0,8'ini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 83,7'si yaygın (ulusal), yüzde 12,9'u yerel ve yüzde 3,5'ini bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.

Dergilerin yüzde 23,4'ü aylık yayımlandı

Gazetelerin yüzde 29,7'si haftalık, yüzde 28,5'i haftada iki-altı gün arası, yüzde 17,8'i aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 23,4'ü aylık, yüzde 21,9'u üç aylık, yüzde 16,7'si altı aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,5'i günlük, yüzde 7,9'u haftada iki-altı gün arası, yüzde 2,0'ını haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 62,1'ini aylık, yüzde 9,8'ini üç aylık, yüzde 8,7'sini haftalık, yüzde 7,8'ini iki aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Gazetelerin yüzde 89,3'ü siyasi/haber/güncel içerikli yayın yaptı

Yayınlanan gazetelerin yüzde 89,3'ü siyasi/haber/güncel, yüzde 2,1'i sektörel/mesleki, yüzde 1,7'si yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin yüzde 17,9'u sektörel/mesleki, yüzde 14,1'i akademik, yüzde 9,5'i eğitim/sınav içerikli yayımlandı.

Gazetelerin yüzde 9,8'i ek verdi

Yayımlanan gazetelerin yüzde 9,8'i, dergilerin ise yüzde 7,2'si ek verdi.

Resmi ilan ve reklam bedelleri yüzde 2,8 arttı

Basın İlan Kurumu'nun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre 2019 yılında resmi ilan ve reklam bedelleri yüzde 2,8 artarak 467 milyon 41 bin 82 TL oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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