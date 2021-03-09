Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda zor şartlarda doğada hayatta kalma eğitimi verildi

Türkiye'nin çeşitli illerinden Isparta'ya gelen yaklaşık 20 kursiyer, Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda zor şartlarda doğada hayatta kalma kursuna katıldı.

Doğal ve tarihi güzelliğiyle büyüleyen Yazılı Kanyon'da düzenlenen eğitimlerde, kursiyerlere doğada zor şartlarda hayatta kalma teknikleri öğretildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın destek verdiği eğitimlere, 7 üniversiteden 14 eğitmen, 15 şehirden 20 kursiyer katıldı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimlere, çeşitli illerden yüksek lisans ve doktora öğrencililerinin katıldığını söyledi.

Öğrencilerin, doğada hayatta kalma, doğayı ve ormanı tanıma ve kültürel değerlerini tanıması açısından güzel eğitimler aldığını belirten Diler, "Zaten TÜBİTAK 4004 projesinin amacı da budur. Doğaya aşık insanların, doğayı daha güzel tanıya bilmeleri açısından güzel etkinlikler oluyor. Orman Fakültemiz nezdinde Fen ve Doğa Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma ve Hayatta Kalma Etkinlikleri Kursu veriliyor." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerin eğitime katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren Diler, "Doğada hayatta kalma, bölgeyi tanıma çok güzel etkinliklerle beş gün boyunca bilimsel projemiz yürütülmektedir." diye konuştu.

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal ise eğitmenlerin hepsinin kendi alanlarında başarılı ve uzman olduğunu kaydetti.

Etkinliğin bu yıl altıncısının düzenlendiğini belirten Ünal, "Farklı illerdeki üniversitelerden yüksek lisans ve doktora yapan ve araştırma yürüten genç bilim insanları katılmaktadır. Projedeki amaç bilimsel bilgiyi doğada elde edebilmesidir. Bu eğitimlerde nasıl elde edebileceğine yönelik uygulamalı teorik eğitimleri vermekteyiz. Doğada hayatta kalma teknikleri, su nasıl bulunur? Barınak nasıl yapılır? Yön nasıl bulunur? Kaybolduğu zaman nasıl bir yön izlenir? Doğada ki zehirli yılanları tanıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen