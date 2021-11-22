Her mevsim bambaşka güzelliğe bürünen Yazılı Kanyon bu mevsimde de görülmeye değer güzellikte.

Sütçüler İlçesi'ne 20 km uzaklıkta bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, 600 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Harika bir yürüyüş parkuruna sahip Kanyonun yan duvarlarında Bizans dönemine ait ibadet yapılan bölümler, sunak yerleri ve yazılar bulunmaktadır. Bu yazıtlar nedeniyle kanyona "Yazılı Kanyon" denilmiştir. Kanyonun derinliği 100 ile 400 m. dir. Çandır Köyü hudutları içerisinde kalan park, 1989 yılında tabiat parkı olarak tescil edilmiştir.

Tabiat parkı, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ile seyrine doyum olmayan eşsiz doğal güzellikleriyle turistlerin sürekli ziyaret ettiği bir yer. Tarihi "Kral Yolu"nun da geçtiği kanyon, tapınak ve kaya yazıtları ile tarihi öneme sahip. Aziz Paul, Perge'den Pisidia Antiokheia'ya giderken bu kanyondan geçmiştir.

Kanyon girişinde temel ihtiyaçların karşılanabileceği kafeterya bulunmaktadır. Park alanı içerisinde, halkın dinlenmesine uygun kamp alanı da vardır.

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